Норвежский биатлонист Ларс Хельге Биркеланд стал первым в пасьюте на этапе Кубка IBU в Италии

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский спортсмен Ларс Хельге Биркеланд выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU в Мартель-Валь-Мартелло (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 12,5 км норвежец преодолел за 33 мин. 22,4 сек. На второй позиции разместился немец Эрик Лессер (отставание 0,5 сек.). Замкнул тройку сильнейших его товарищ по команде Лукас Фратцшер (отставание 31,7 сек.).

Белорус Виктор Кривко проиграл норвежскому атлету 5 мин. 50,1 сек. и расположился на 52-й позиции итогового протокола.

Завершится этап IBU в Италии сегодня гонками преследования у женщин.-0-