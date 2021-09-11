Новак Джокович и Даниил Медведев стали финалистами US Open

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытом чемпионате США определились финалисты в мужском одиночном разряде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая ракетка планеты серб Новак Джокович в пятисетовом полуфинале одолел представителя Германии Александра Зверева, занимающего 4-е место в мировом рейтинге, - 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

Завтра в решающем поединке US Open сербский теннисист встретится со вторым номером мирового рейтинга россиянином Даниилом Медведевым, обыгравшим в трех партиях канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима (15-й номер рейтинга АТР) - 6:4, 7:5, 6:2.

Новак Джокович трижды выигрывал открытый чемпионат США, а всего в его послужном списке 85 титулов на турнирах под эгидой АТР, среди которых 20 - на соревнованиях серии "Большого шлема". Даниил Медведев дважды неудачно играл в финалах "Большого шлема": на US Open-2019 он уступил швейцарцу Роджеру Федереру, а на Australian Open - 2021 - Новаку Джоковичу.

Состав сегодняшнего финального поединка женского одиночного разряда будет сенсационным: 18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану (150), пробившаяся в основную сетку US Open через квалификацию, встретится с 19-летней представительницей Канады Лейлой Фернадес (73), которая в полуфинале обыграла вторую ракетку планеты белоруску Арину Соболенко.

Общий призовой фонд US Open-2021 составляет $57,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $2,5 млн. В прошлом году чемпионский титул у мужчин впервые завоевал австриец Доминик Тим, у женщин второй раз турнир выиграла японская теннисистка Наоми Осака.-0-