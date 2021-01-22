Новый футбольный сезон в Беларуси откроется 2 марта матчем за Суперкубок

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый футбольный сезон в Беларуси откроется 2 марта. Такое решение приняли сегодня участники первого в этом году заседания исполкома ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во второй день весны на поле ФК "Минск" в матче за Суперкубок встретятся чемпион солигорский "Шахтер" и обладатель Кубка Беларуси борисовский БАТЭ. В прошлые годы борисовчане семь раз выигрывали этот трофей, а солигорская команда еще ни разу не заполучила его.

Также сегодня был утвержден цифровой календарь 31-го чемпионата Беларуси среди команд высшей лиги. Встречи стартового тура национального первенства планируется провести 12-14 марта, а матчи заключительного, 30-го, тура намечены на 28 ноября.

Первые поединки четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси пройдут 6 и 7 марта, ответные - 6 и 7 апреля. Составы пар 1/4 финала кубкового турнира: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Арсенал" (Дзержинск), БАТЭ (Борисов) - "Витебск", "Минск" - "Ислочь" (Минский район), "Шахтер" (Солигорск) - "Неман" (Гродно).-0-