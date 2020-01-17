Новым генеральным секретарем НОК Беларуси назначена Полина Головина

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полина Головина сменила Георгия Катулина на посту генерального секретаря Национального олимпийского комитета Беларуси. Такое решение принято на заседании Исполкома организации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Кандидатура Полины Головиной была предложена главой государства, президентом НОК Беларуси Александром Лукашенко. Георгий Катулин был генеральным секретарем с 2017 по 2019 год. Как отметил на заседании первый вице-президент НОК Виктор Лукашенко, Георгий Катулин и далее будет активно участвовать в деятельности Национального олимпийского комитета, передавать свой опыт.

Виктор Лукашенко

По словам Полины Головиной, в ее новой работе важно сохранить наработки и достижения, которые есть у Национального олимпийского комитета. "Со своей стороны приложу усилия, чтобы привнести современные тенденции в развитие олимпийского движения", - сказала она.

Полина Головина

Основными функциями генерального секретаря являются обеспечение международной деятельности НОК Беларуси, взаимодействие с Международным олимпийским комитетом, Европейскими олимпийскими комитетами, Ассоциацией национальных олимпийских комитетов, международными спортивными федерациями и иными организациями олимпийского движения.

Полина Головина в 2012 году окончила Минский государственный лингвистический университет по специальности лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (связи с общественностью), владеет английским и немецким языками. С 2016 года работает генеральным секретарем Белорусской федерации парусного спорта.-0-

Фото НОК Беларуси