Объявлен предварительный состав сборной Беларуси по хоккею для подготовки к ЧМ-2020

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На треннинг-кэмпе сборной Беларуси по хоккею под руководством Михаила Захарова начнут подготовку 12 игроков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХРБ.

Тренировочный лагерь перед ЧМ-2020 стартует 16 марта на базе "Чижовка-Арены". К работе приступят следующие хоккеисты:

вратари - Сергей Степанов (1993, "Локомотив" Орша), Андрей Грищенко (1999, "Гомель");

защитники - Кирилл Готовец (1991), Дмитрий Знахаренко (1993), Олег Евенко (1991, все - "Динамо-Минск", КХЛ), Илья Шинкевич (1989, "Витязь", КХЛ);

нападающие - Андрей Костицын (1985), Александр Китаров (1987), Евгений Ковыршин (1986, все - "Динамо-Минск", КХЛ), Владислав Кодола (1996, "Северсталь", КХЛ), Никита Комаров (1988, "Трактор", КХЛ), Андрей Белевич (1997, "Торпедо" НН, КХЛ).

Список не окончательный и будет пополнен по мере завершения клубного сезона.

В апреле сборная Беларуси по хоккею проведет восемь товарищеских матчей. 1 и 2 апреля у национальной команды запланированы гостевые поединки с венграми, 23 и 25 апреля - со сборной Германии. Дома белорусы примут латвийскую (10-11 апреля) и казахстанскую национальные команды (28-29 апреля).

Чемпионат мира по хоккею-2020 пройдет в Цюрихе и Лозанне (Швейцария) 8-24 мая.-0-