Очередная сессия МОК состоится в онлайн-режиме

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередная, 137-я, сессия Международного олимпийского комитета (МОК) состоится 10-12 марта в онлайн-режиме. Такое решение принято исполкомом организации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Основной вопрос сессии, которая должна была пройти в Афинах, - выборы президента Международного олимпийского комитета. Нынешний руководитель организации Томас Бах будет единственным кандидатом на этот пост.

В июле 2020 года Томас Бах принял решение избираться на новый срок. Свое решение он озвучил летом 2020 года в ходе 136-й сессии организации, которая впервые в истории МОК проходила в формате видеоконференции. Решение о проведении сессии по видеосвязи принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Исполкому МОК также представлены доклады о подготовке к зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года и летним Играм в Париже 2024-го.-0-