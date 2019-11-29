29 ноября, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Официальный чемпионат по спидкубингу впервые пройдет в Могилеве. Мероприятие состоится 30 ноября в стенах Белорусско-Российского университета, сообщила корреспонденту БЕЛТА один из организаторов турнира председатель Федерация спидкубинга Беларуси Ольга Сарыгёз.

"Чемпионат будет проходить под эгидой Всемирной ассоциации кубика и соберет на одной площадке около 60 игроков разных возрастов, - отметила собеседница. - В числе участников - представители Беларуси и России. Это люди разного уровня подготовки, поэтому и степень сложности дисциплин разная: от классической пирамидки, с которой может справиться даже новичок, до заданий, требующих настоящего мастерства".

Испытывать свои силы в этом виде интеллектуального спорта на могилевском турнире игроки будут в шести номинациях: кубик Рубика 3х3, кубик Рубика 2х2, кубик Рубика 6х6, кубик Рубика 7х7, пирамидка, скьюб.

По словам организаторов, спидкубинг, или сборка головоломки на время, остается популярным движением в современной молодежной среде. Это не только интересное увлечение, но и серьезная тренировка для юных умов. Во время сборки кубика Рубика ребенок тренирует память, учится решать логические задачи, развивает пространственное воображение и мелкую моторику, приобретает усидчивость, умение быстро принимать решения и достигать цели.

"Дети, которые занимаются спидкубингом, более собранные и организованные, а также, как правило, имеют хорошую успеваемость в школе", - говорит Ольга Сарыгёз.

Чемпионат по спидкубингу в Могилеве - важное культурное и интеллектуальное событие для областного центра. "Наша задача - поддержать этот вид спорта в регионах, а также сделать акцент на его популяризацию среди молодежи", - подчеркнула она.-0-