Огонь Игр в Токио будет выставлен в олимпийском музее японской столицы

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огонь летней Олимпиады в Токио будет выставлен на всеобщее обозрение в олимпийском музее рядом с новым Национальным стадионом в столице Японии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В музее представлены факелы трех Игр, которые принимала Япония: Токио-1964, Саппоро-1972 и Нагано-1998. Олимпийский огонь предстоящих Игр будет храниться внутри фонаря, а посетители должны будут заранее забронировать билеты, чтобы посетить музей. Количество гостей ограничат до 60 в течение 30 минут с целью снижения риска заражения коронавирусом.

Организаторы Игр отмечают, что первоначальный график эстафеты огня будет сохранен. Эстафета продлится 121 день и стартует 25 марта 2021 года в национальном футбольном тренировочном центре J-Village в префектуре Фукусима.

XXXII Олимпиада в Токио перенесена из-за пандемии коронавируса и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.-0-