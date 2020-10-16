Около 200 юных борцов соберутся в Бресте на турнир памяти Владимира Карвата

16 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. XII Межгосударственный юношеский турнир по вольной и греко-римской борьбе памяти первого Героя Беларуси Владимира Карвата пройдет в Бресте 16-18 октября, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор СДЮШОР профсоюзов по видам борьбы Петр Хотько.

Соревнования состоятся в легкоатлетическом манеже. В них участвуют спортсмены 2005-2006 годов рождения. Это учащиеся специализированных спортивных школ, училищ олимпийского резерва из разных регионов Беларуси. Выступят также две украинские команды - своих борцов делегировали Костополь и Сарны.

Спортсмены посоревнуются в десяти весовых категориях. Первыми на ковер выйдут борцы вольного стиля, 18 октября определятся сильнейшие в греко-римской борьбе. "На турнире идет отбор перспективных спортсменов. Уже в следующем году они будут задействованы во всех официальных республиканских соревнованиях", - отметил Петр Хотько.

Торжественное открытие турнира состоится 17 октября в 15.00. В церемонии традиционно примут участие летчики 61-й истребительной авиабазы в Барановичах, где служил первый Герой Беларуси Владимир Карват.

В этом году из-за пандемии коронавируса организаторы приняли меры по обеспечению санитарно-профилактических требований по COVID-19. Соревнования проводятся без зрителей, для всех участников обязательно наличие индивидуальных средств защиты.

Организаторами турнира выступают Брестское областное объединение профсоюзов, управление спорта и туризма облисполкома, отдел спорта и туризма Брестского горисполкома, областной спортклуб ФПБ, Брестская СДЮШОР профсоюзов по видам борьбы.-0-