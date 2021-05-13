"Ольборг" победил "Фленсбург" в гандбольной Лиге чемпионов

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше мужской гандбольной Лиги чемпионов сегодня проходят очередные поединки четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гандболисты датского "Ольборга" у себя дома обыграли гостей из немецкого "Фленсбурга" со счетом 26:21 (13:11).

Позже французский "Нант" примет на своей площадке венгерский "Веспрем".

Вчера чемпионы Беларуси гандболисты клуба "Мешков Брест" на своей арене оказали достойное сопротивление девятикратному победителю главного континентального турнира испанской "Барселоне", но все же уступили со счетом 29:33. Ответная встреча за выход в "Финал четырех" Лиги чемпионов состоится 20 мая в Барселоне. Действующие победители чемпионской Лиги гандболисты немецкого "Киля" у себя дома одержали волевую викторию над французским "Пари Сен-Жерменом" - 31:29.

Ответные четвертьфинальные поединки состоятся 19 и 20 мая.

Победители четвертьфинальной стадии выйдут в "Финал четырех", который состоится 12-13 июня в немецком Кельне. В решающем матче прошлого сезона Лиги чемпионов гандболисты "Киля" переиграли "Барселону" со счетом 33:28.-0-