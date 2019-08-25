Олег Юреня выиграл золото чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ

Макс Хофф, Олег Юреня и Фернандо Пимента. Фото Planet Canoe
25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Олег Юреня стал победителем последней гонки чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заезде байдарок-одиночек на дистанции 5000 м Олег Юреня финишировал первым со временем 19 мин. 54,07 сек. Серебро у немецкого гребца Макса Хоффа (+3,48 сек.), третьим к финишу пришел португалец Фернандо Пимента (+25,57 сек.).
Всего на мировом первенстве в Сегеде белорусские гребцы завоевали 14 наград - 6 золота, 4 серебра и 4 бронзы.-0-