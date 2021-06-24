Ольга Говорцова вышла в финал квалификации Уимблдона

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова пробилась в финал квалификации Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке второго квалификационного раунда женского одиночного разряда белоруска, занимающая 136-е место в мировом рейтинге, одолела словачку Ребекку Шрамкову (228-й номер рейтинга WTA) - 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.

В стартовом матче Ольга Говорцова выиграла у бельгийки Мари Бенуа (234) - 7:5, 6:4. В решающем поединке за выход в основную сетку третьего в сезоне турнира серии "Большого шлема" соперницей белоруски будет испанская теннисистка Кристина Буча (166).

Без участия в квалификации на кортах Уимблдона сыграют три представительницы Беларуси: Арина Соболенко (4), Виктория Азаренко (14) и Александра Саснович (100).

В мужском одиночном разряде выступят Егор Герасимов (72) и Илья Ивашко (87).

Уимблдонский теннисный турнир пройдет с 28 июня по 10 июля.-0-