Олимпийская чемпионка Алина Загитова вошла в состав сборной России на ЧЕ в Минске

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова вошла в состав сборной России на чемпионате Европы по фигурному катанию, который с 21 по 27 января пройдет в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Состав российской команды был сформирован по итогам национального чемпионата в Саранске. Вместе с Загитовой в женском одиночном катании за россиян выступят Станислава Константинова и Софья Самодурова. Две титулованные фигуристки Елизавета Туктамышева и двукратная чемпиона мира и Европы Евгения Медведева вошли в число запасных.

Примечательно, что ни победительница чемпионата России Анна Щербакова, ни призеры этого чемпионата Александра Трусова и Алена Косторная, не попали в состав из-за юного возраста, который не позволяет им выступать во взрослом чемпионате Европы.

В мужском одиночном катании в Минске из российской команды выступят Максим Ковтун, Михаил Коляда, Александр Самарин. В выступлениях спортивных пар заявлены Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Наталья Забияко - Александр Энберт, Александра Бойкова - Дмитрий Козловский.

Среди танцевальных пар в "Минск-Арене" выступят Виктория Синицина - Никита Кацалапов, Александра Степанова - Иван Букин, Софья Евдокимова - Егор Базин.

Белорусская команда на домашнем чемпионате будет представлена танцевальной парой Анна Кубликова - Юрий Гулицкий, а в мужском одиночном катании выступит Яков Зенько.

В 111-м чемпионате Европы по фигурному катанию в январе 2019 года ожидается участие более 100 спортсменов. О своем намерении завершить карьеру в Минске ранее заявил шестикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес.

Абонемент на все мероприятия чемпионата стоит от Br100 до Br250. Билеты на отдельные дни (включая тренировки) - от Br5 до Br50.

Церемония открытия чемпионата Европы по фигурному катанию состоится 23 января. Соревнования будут проходить с 23 января по 26 января включительно. 21 и 22 января зрители смогут посетить официальные тренировки. Завершится континентальный форум 27 января гала-концертом с участием победителей и призеров соревнований.-0-