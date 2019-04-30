Олимпийские чемпионы из Беларуси станут участниками эстафеты "Пламя мира" в Риме

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прославленные белорусские спортсмены - четырехкратные олимпийские чемпионки Дарья Домрачева и Елена Белова, олимпийские чемпионы Юлия Нестеренко и Владислав Гончаров - примут участие в церемонии зажжения огня эстафеты "Пламя мира", которое состоится в Риме 3 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе дирекции II Европейских игр.

Местом проведения церемонии станет музейный комплекс Ara Pacis Museum, где находится Арка мира - памятник архитектуры, возраст которого более двух тысяч лет. Будет презентован символ акции - оливковое дерево.

По пути в Беларусь на 5-7 мая запланировано поднять факел на высшую точку Европы - гору Монблан. Это сделают белорусские альпинисты. Затем пламя будет доставлено в Беларусь в сопровождении байкерского клуба The One Chapter Belarus. По пути следования планируются заезды в Национальные олимпийские комитеты Словении, Австрии, Словакии, Венгрии, Польши.

По Беларуси эстафета начнет свой путь 12 мая, факел мультиспортивного форума побывает во всех регионах: в Брестском - 12-17 мая, в Гродненском - 18-23 мая, в Витебском - 24-29 мая, в Могилевском - 30 мая - 4 июня, в Гомельском - 5-10 июня, в Минском - 11-16 июня.

В Минске "Пламя мира" встретят 17 июня на площади Государственного флага. В этот же день факел проследует по проспекту Победителей, 18 июня - по проспекту Независимости. 19 июня участники эстафеты направятся на минские предприятия. Далее планируется посещение парков и достопримечательностей города, участие в церемонии приветствия атлетов в Деревне спортсменов. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.

В эстафете огня в Беларуси примут 450 факелоносцев, которыми станут лучшие спортсмены страны, известные специалисты, авторитетные деятели науки, культуры и искусств.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. -0-