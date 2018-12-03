Олимпийский чемпион Антон Кушнир в четвертый раз стал отцом

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион по фристайлу Антон Кушнир в четвертый раз стал отцом. Эту информацию подтвердили БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

Супруга известного атлета 2 декабря родила дочь. У Антона Кушнира и его жены Натальи уже есть дети: сын Платон, дочери Вера и Марианна.

В настоящее время известный лыжный акробат проходит подготовку к сезону в Финляндии и не смог присутствовать при рождении своего четвертого ребенка.-0-