Омский "Авангард" обыграл СКА из Санкт-Петербурга в матче чемпионата КХЛ

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омский "Авангард" обыграл СКА из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Балашихе завершилась со счетом 4:3 (3:0, 0:3, 1:0) в пользу омичей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Заброшенными шайбами в составе "ястребов" отметились Денис Зернов, сделавший голевой дубль, Иржи Секач, Кирилл Семенов. У питерцев отличились Игорь Ожиганов, Линден Вей и Антон Бурдасов. К сожалению, белорусские игроки "Авангарда" Кирилл Готовец и Андрей Стась результативными баллами не отметились, а еще один их земляк Никита Комаров не попал в заявку на матч.

На удивление безголевой получилась встреча между "Сочи" Александра Андриевского и "Металлургом". Она завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Решающий буллит забросил Максим Карпов. Голкипер "Магнитки" Юхо Олкинуора отразил 23 броска. Что касается белорусских хоккеистов, то выступающий за "леопардов" Кирилл Петьков не реализовал свою попытку штрафного броска, а Иван Кульбаков и вовсе не попал в заявку сочинской дружины на матч.

Продолжил неудачные выступления в чемпионате КХЛ московский "Спартак". После проигрыша в овертайме минскому "Динамо" подопечные Олега Знарка не справились с челябинским "Трактором" - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). В составе челябинцев вторую шайбу в матче забросил Ник Бейлен, выступающий также за сборную Беларуси. Еще у "медведей" отличился Виталий Кравцов. У "Спартака" гол на счету Романа Любимова.

Результативный матч выдали на-гора екатеринбургский "Автомобилист" и нижнекамский "Нефтехимик". Борющийся как с соперниками, так и с последствиями коронавируса клуб из Татарстана уступил - 3:6. За екатеринбуржцев наконец-то вышел играть Джефф Платт, также выступающий и за сборную Беларуси. Он поучаствовал в первой же атаке своего клуба, сделав точный пас на открывшего счет Никиту Трямкина. В составе "Автомобилиста" дубль на счету Анатолия Голышева. Также отличились Брукс Мэйсек, Станислав Бочаров и Питер Холл. У нижнекамской дружины забрасывали Артем Голубович, Александр Кучерявенко и Ильдар Шиксатдаров. Выступающий за нее белорус Роман Граборенко отметился на льду удалением на две минуты.

"Салават Юлаев" и нижегородское "Торпедо" забросили друг другу восемь шайб. Игра завершилась со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу уфимцев. В составе победителей по дублю оформили Маркус Гранлунд и Тему Хартикайнен. Кроме того, записали на себя голевые атаки Александр Кадейкин и Сакари Маннинен. Отметим белорусского защитника "Салавата" Дмитрия Коробова, который третий раз в сезоне отметился голевой передачей, ассистируя Александру Кадейкину. У гостей шайбы забросили белорус Андрей Белевич и Крис Уайдмэн.-0-