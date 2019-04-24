24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен предварительный состав сборной Беларуси по дзюдо на II Европейские игры. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный тренер национальной команды в этом виде спорта Леонид Свирид.

Наставник отметил, что у мужчин в список попали Дмитрий Шершань (весовая категория - 66 кг), Дмитрий Миньков (66 кг), Вадим Шока (73 кг), Виктор Кляусов (90 кг), Егор Воропаев (90 кг), Никита Свирид (100 кг), Даниэл Мукете (100 кг), Александр Ваховяк (свыше 100 кг) и Владислав Терпицкий (свыше 100 кг).

Планируется, что у девушек на татами мультиспортивного форума выйдут Алеся Млечко (52 кг), Ксения Данилович (52 кг), Ульяна Миненкова (57 кг), Жанна Осипович (70 кг), Виктория Новикова (70 кг), Дарья Концевая (78 кг) и Марина Слуцкая (свыше 78 кг).

Леонид Свирид сказал, что на II Европейские игры смогут попасть только атлеты из топ-30 континентального рейтинга в различных весовых категориях у мужчин и женщин. "Постепенно в команде проводим политику омоложения состава. Во время мультиспортивного форума планируем завоевать минимум две награды. Надо уже зарабатывать лицензионные очки, чтобы попасть на Олимпийские игры - 2020 в Токио", - добавил он.

Дзюдо входит в программу II Европейских игр в Минске. В июне 2019 года в "Чижовка-Арене" будут разыграны 15 комплектов наград в этом виде спорта.-0-