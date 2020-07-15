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15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен состав белорусских спортсменов на Всемирную шахматную олимпиаду, которая пройдет онлайн с 22 июля по 30 августа. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель председателя по планированию и организации основной деятельности Белорусской федерации шахмат Надежда Кравчук. В составе мужской команды Беларусь на престижном турнире представят Владислав Ковалев, Алексей Александров, Кирилл Ступак (запасной), Вячеслав Зарубицкий (запасной), также сыграют юноши U20 Михаил Никитенко, Денис Лазовик (запасной). У женщин выступят Ольга Баделько, Анастасия Зезюлькина, Ланита Стецко (запасная), Яна Ильючик (запасная), среди девушек U20 за победу поборются Александра Тарасенко, Ксения Зеленцова (запасная). Капитанами назначены Александр Рустемов и Андрей Ковалев. Каждая команда будет представлена основным составом из шести человек (среди которых должны быть минимум один юноша, одна девушка и две женщины) и шестью запасными. Контроль времени - 15 минут на партию с добавлением 5 секунд после каждого хода. Организаторами соревнований выступает Международная шахматная федерация (FIDE). В конце марта FIDE объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады, первой в истории шахматной паралимпиады и конгресса организации. Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады, Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир шахматной олимпиады - в Москве.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!