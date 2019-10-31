Определен состав белорусских тяжелоатлетов на турнир олимпийской квалификации в Гродно

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике окончательно определился с составом на турнир олимпийской квалификации Alexander cup 2019, посвященный памяти двукратного олимпийского чемпиона Александра Курловича, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Старты пройдут в Гродно 2-4 ноября. В женской части программы выступят белоруски Юлия Асаенок (45 кг), Дина Сазоновец и Дарья Наумова (обе - 76 кг).
В мужских стартах Беларусь представят Геннадий Лаптев (67 кг), Вадим Лихорад (73 кг), Петр Асаенок (81 кг), Максим Мудревский (89 кг), Евгений Тихонцов (96 кг), Андрей Арямнов (109 кг), Эдуард Зезюлин и Алексей Мжачик (оба свыше 109 кг).
Alexander cup 2019 - лицензионный турнир серебряного уровня. Участие в таких стартах обязательно для спортсменов, претендующих на выступление в Токио-2020. Предыдущим квалификационным соревнованием для белорусских тяжелоатлетов был октябрьский "Кубок Средиземноморья" в Сан-Марино, по итогам которого белорусы выиграли семь наград различного достоинства.-0-