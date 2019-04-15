Определен состав сборной Беларуси на юниорский ЧМ по хоккею в Швеции

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси (U18) назвал хоккеистов, которые попали в заявку на юниорский чемпионат мира в Швеции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.
вратари - Ростислав Зиновенко, Никита Мытник, Алексей Колосов;
защитники - Дмитрий Козорез, Данила Паливко, Владислав Колячонок, Артем Волченков, Павел Денисов, Антон Седов, Антон Федоренчик;
нападающие - Даниил Мартынов, Евгений Оксентюк, Егор Буяльский, Илья Усов, Валентин Демченко, Владимир Онуфриюк, Олег Качеловский, Виталий Пинчук, Александр Антошков, Сергей Кузнецов, Георгий Кришталь, Игнат Белов и Александр Пальчик.
Также белорусская команда сегодня выбрала капитана, им стал Владислав Колячонок. Ассистенты - Данила Паливко, Илья Усов, Павел Денисов и Антон Седов (они будут чередоваться). Мировой форум (U18) стартует 18 апреля.
Матчи в группе "А", где выступит белорусская команда, пройдут на "А3-Арене" в Умео. Первую игру сборная Беларуси (U18) проведет 18 апреля против сборной Чехии.-0-
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