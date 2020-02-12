Определен состав сборной Беларуси по биатлону на ЧМ в Антхольце

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил состав команды на чемпионат мира в итальянском Антхольце, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона.
Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13 по 23 февраля. Будет разыграно 12 комплектов наград. Беларусь в мужских стартах представят Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов, Антон Смольский, Максим Воробей. Среди женщин за медали поспорят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.
Начнется планетарный форум смешанной эстафетой. Белорусская дружина в данном виде программы будет представлена Ириной Кривко, Еленой Кручинкиной, Сергеем Бочарниковым и Антоном Смольским. Начнется гонка завтра в 16.45 по минскому времени.-0-