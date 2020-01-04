Определен состав сборной Беларуси по биатлону на этап КМ в Оберхофе

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился с составом на этап Кубка мира, который примет немецкий Оберхоф, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу БФБ.

На четвертом этапе Кубка мира в нынешнем сезоне у мужчин Беларусь представят Сергей Бочарников, Максим Воробей, Антон Смольский, Никита Лобастов и Роман Елетнов. Среди женщин выступят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет 9-12 января. В первый день состязаний состоится спринтерская гонка у женщин, которая начнется в 16.30 по минскому времени. На следующий день пройдет мужская спринтерская гонка (начало в 16.30). На 11 января намечены женская и мужская эстафетные гонки (начало в 14.00 и 16.15 соответственно). В заключительный день кубкового этапа в Оберхофе состоятся женская и мужская гонки с массовым стартом (начало в 14.45 и 16.30 соответственно).-0-