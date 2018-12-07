Определен состав сборной Беларуси по плаванию на ЧМ в Ханчжоу

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен состав сборной Беларуси по плаванию на чемпионат мира в 25-метровом бассейне, который пройдет 11-16 декабря в Ханчжоу (Китай), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания (БФП).
Участие в мировом форуме примут восемь белорусских пловцов: Артем Мачекин, Григорий Пекарский, Илья Шиманович, Виктор Стаселович, Никита Цмыг, Евгений Цуркин, Анастасия Коряковская и Анастасия Шкурдай.
Также в составе делегации - тренеры национальной команды: Наталья Шоломицкая, Марк Закутнев, Елена Малюско, Анна Букреева, Ольга Ясенович, Инна Чарыкова, Александр Шуляковский и Егор Прохоренко.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде - международное соревнование среди мужчин и женщин, которое проводится в 25-метровом бассейне раз в два года под эгидой Международной федерации плавания FINA. В отличие от чемпионатов мира по водным видам спорта в больших, 50-метровых бассейнах, в программу "коротких" чемпионатов входят только соревнования по плаванию.-0-
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