Определено расписание матчей хоккейной сборной Беларуси на юношеском ЧМ-2020

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание матчей сборной Беларуси на молодежном ЧМ по хоккею - 2020, который пройдет в США с 16 по 26 апреля, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт Международной федерации хоккея.

Белорусские хоккеисты сыграют в группе А с дружинами Швеции, Канады, Латвии и Швейцарии. В группе В оказались сборные России, США, Чехии, Финляндии и Германии.

Команда Беларуси начнет турнир матчем в Анн-Арбор 17 апреля. Соперником в этот день станет сборная Швеции - чемпион мира в данной возрастной категории. Матч состоится в 2.00 по минскому времени. Следующий поединок белорусы проведут в этот же день в 22.00 против команды Швейцарии. Далее подопечных Александра Руммо ждут игры со сверстниками из Латвии (20 апреля в 2.00) и Канады (22 апреля в 2.00).

На минувшем чемпионате мира белорусская юношеская сборная заняла пятое место, повторив лучший результат в истории команды.-0-