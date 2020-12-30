Определены пары 1/2 финала Кубка Беларуси по мини-футболу

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка "Финала четырех" 30-го розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В обоих полуфинальных поединках на площадке могилевского спорткомплекса "Олимпиец" 8 января 2021 года сойдутся минские и гомельские команды. В первом полуфинале "Столица" сыграет с гомельским клубом БЧ. Этот матч станет своеобразным повторением финального поединка прошлого турнира, в котором победы добились гомельчане (1:0). Во втором полуфинале нынешних состязаний минский клуб "Охрана-Динамо" будет соперничать с ВРЗ.

Победители полуфинальных встреч 9 января разыграют главный трофей юбилейного кубкового розыгрыша. Больше всех Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский "Дорожник", у которого семь трофеев. Из нынешних участников решающего этапа БЧ дважды брал Кубок (2014, 2019), в активе "Столицы" одна виктория (2015).-0-