Определены победители конкурса AIBA "Лучший в боксе"

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация бокса (БФБ) определила победителей в конкурсе "Лучший в боксе", который прошел под эгидой ассоциации AIBA. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил исполнительный директор БФБ Денис Сабалевский.

Лучшими боксерами в категории "Элита" стали Дмитрий Асанов и Юлия Апанасович. Самым успешным тренером признан Юрий Чуйко. Среди молодежи лучшими БФБ назвала Александра Довнара и Дарью Осмоловскую. Лучший врач - Жанна Орехова. Среди рефери не было равных Вячеславу Титову. Среди официальных лиц федерация отметила Александра Калеева. Специалист по обработке рассечений Артур Рахацевич также признан лучшим в своей сфере.

Лучшей школой бокса определен ГОЦОР единоборств. Самым инновационным проектом стала Юношеская лига бокса.

"Традиционно в июле отмечается Международный день бокса. Из-за того что пандемия коронавируса до конца не побеждена, AIBA (Международная ассоциация бокса. - Прим. БЕЛТА) предложила национальным федерациями определить лучших на местном уровне. На основании критериев AIBA по каждой из номинаций исполком федерации путем голосования выявил лучших. Победители получили ценные призы и дипломы с подписью президента AIBA Мохамеда Мустасана", - сказал Денис Сабалевский.

Сейчас белорусские боксеры находятся на учебно-тренировочном сборе в "Стайках". Планируется, что во время подготовки окончательно будет определен состав на сентябрьские Игры стран СНГ в Казани.-0-