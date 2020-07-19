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19 июля 2020, 10:43

Определены победители пятого дня Кубка и первенства Беларуси по плаванию

Фото БФП
Фото БФП

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители пятого дня Кубка и первенства Беларуси по плаванию, которые прошли в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА. 

На высшую ступень пьедестала в комплексном плавании на 200 м поднялась Алина Змушко - 2 мин. 15,99 сек. Дистанцию 50 м баттерфляем первая преодолела Анастасия Шкурдай (26,12 сек.). Первым коснулся бортика бассейна на алогичной дистанции вольным стилем Евгений Цуркин (22,32 сек.). 

Иван Жуков праздновал победу в заплыве на 400 м комплексным плаванием - 4 мин. 29,19 сек. Золотую награду завоевала Алеся Акинчиц на 400 м вольным стилем (4 мин. 24,67 сек.). 

Смешанную эстафету вольным стилем 4х100 м первой преодолела команда Минска в составе Анастасии Кулешовой, Егора Додолева, Артема Мачекина и Анастасии Коряковской - 3 мин. 35,42 сек. В смешанной комбинированной эстафете 4х100 м победили представители столицы - 3 мин. 54,18 сек. 

По итогам Кубка Беларуси первое общекомандное место заняли атлеты из Минска (2689 баллов), второй стала Брестская область (2090 очков), третьими оказались атлеты из Гомельской области (1738 пунктов). 

На первенстве Беларуси выиграла Брестская область (2911). Вторую позицию занял Минск (2640). Замкнули тройку лидеров спортсмены Витебской области - 1792. 

Кубок и первенство Беларуси по плаванию собрали 340 спортсменов. В соревнованиях участвовали также лидеры национальной команды Беларуси. Пловцы соревновались в 50-метровом бассейне (длинная вода). Турниры прошли без зрителей и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, на входе в спорткомплекс всем участникам соревнований врачи измеряли температуру, чтобы отфильтровать спортсменов, которые чувствовали недомогание. 

Основные задачи, которые ставил тренерский состав на Кубок Беларуси, - посмотреть физическую форму спортсменов и к чему команда подошла к концу года. У белорусских пловцов уже есть пять олимпийских лицензий: Ильи Шимановича, Никиты Цмыга, Анастасии Шкурдай, а также в комбинированной мужской и смешанной эстафетах. В планах - завоевание еще от трех до пяти путевок на Игры. 

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции Игры были перенесены. Планируется, что они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0- 

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