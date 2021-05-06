Определились финалисты юниорского ЧМ по хоккею в США

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились финалисты юниорского чемпионата мира (U-18) по хоккею в США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном матче канадцы крупно обыграли предыдущих обладателей титула шведов - 8:1 (0:0, 2:1, 6:0). У победителей хет-трик оформил Коннор Бедард. Также у канадцев шайбы забрасывали Чейз Стиллман, Бреннан Отман, Франческо Пинелли, Шен Райт и Коннер Рулетт. У проигравших отличился Исак Росен.

Североамериканская команда встретится с россиянами, которые победили финских сверстников, - 6:5 (2:2, 2:0, 2:3). У выигравшей дружины отличились оформившие по дублю Никита Чибриков и Иван Мирошниченко, а также Даниил Лазутин и Матвей Мичков. За финскую сборную по два раза забросили Саму Салминен и Йоаким Кемелл. Одно взятие ворот на счету Вернера Миеттинена. Стоит отметить, что на седьмой минуте встречи Сами Пяйвяринта не реализовал буллит.

Встреча между канадской и российской сборными за золото турнира, а также поединок за бронзу Швеции и Финляндии пройдут сегодня вечером по североамериканскому времени.

Сборная Беларуси, участвовавшая в данном планетарном форуме, заняла итоговое шестое место.-0-