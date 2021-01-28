Определились победители чемпионата Беларуси по легкоатлетическим многоборьям в Гомеле

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились победители и призеры чемпионата Беларуси по легкоатлетическим многоборьям в Гомеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

У женщин, которые выступали по программе пятиборья (бег на 60 м с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, прыжок в длину, бег на 800 м), победительницей стала Яна Максимова, представляющая на данных стартах команды Витебской и Гомельской областей. Победу ей принесла сумма в 4244 очка. Серебро выиграла спортсменка из Могилевской области Юлия Роут с результатом 4169 очков. Замкнула тройку сильнейших Шарлота Паэглите из Гродненской области - 3968 очков.

В соревнованиях мужчин, которые выявляли сильнейшего по программе семиборья (бег на 60 м, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в высоту, бег на 60 м с барьерами, прыжок с шестом, бег на 1000 м), первенствовал атлет из Гродненской области Максим Андралойть - 6057 очков. Второе место занял его земляк Юрий Еремич (5950 очков), для которого это лучший результат в карьере. Бронзовая медаль на счету многоборца из Брестской области Артура Пелешонка, результат которого (5343 очка), также стал для спортсмена лучшим в карьере.-0-