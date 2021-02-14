Определились призеры "Снежного снайпера" в смешанной эстафете младшей возрастной группы

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" завершилась смешанная эстафета в младшей возрастной группе (2009-2010 г.р.) среди участников финального этапа республиканских стартов среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу в данном виде программы праздновала дружина "Минск-1", за которую выступали Ольга Янушкевич, Дарья Муравейко, Александр Соколовский и Матвей Коржик. Столичные спортсмены из первой дружины преодолели дистанцию эстафеты 4Х1,8 км за 25 мин. 58,2 сек. (0 промахов+3 дополнительных патрона). Второе место заняла дружина "Минск-2" (Мелисса Попко, Ксения Бранфилова, Вячеслав Прокопович, Алексей Орлов), они уступили победителям 2 мин. 16,4 сек. (0+8). Замкнула тройку сильнейших команда Могилевской области -1 (Анастасия Ширяева, Валерия Романова, Иван Политко, Данила Петроченко). Их от победителей отделили 2 мин. 27,3 сек. (0+2).

Многоступенчатый отбор из 32 тыс. участников районных соревнований прошли 196 школьников - любителей биатлона. Они с начала этой недели находились в "Раубичах", активно готовясь к выступлению на соревнованиях, во время которых представители Белорусской федерации биатлона проведут тестирование и отберут наиболее талантливых ребят для занятия их любимым видом спорта на более серьезном уровне.

В последние годы интерес к одному из самых популярных зимних видов спорта в Беларуси заметно повысился, особенно в регионах, ведь соревнования теперь проходят в биатлонном формате. Если раньше дети отдельно стреляли в тире и затем бегали на лыжах по стадиону, то сейчас благодаря Президентскому спортивному клубу, который закупил и передал во все районы страны мишенные установки и современные пневматические винтовки, появилась возможность оборудовать биатлонное стрельбище прямо на лыжных трассах.

В связи с пандемией COVID-19 старты проходят без зрителей и со всеми мерами предосторожности, однако для любителей биатлона организована онлайн-трансляция с места событий на официальном YouTube-канале Президентского спортивного клуба и в эфире "Беларусь-5. Интернет".

Организуют соревнования Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма, Министерство образования при участии РЦФВС, минских городского и областного исполнительных комитетов.-0-