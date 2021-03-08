Определились соперники белорусок в квалификации женского Евробаскета

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанской Валенсии состоялась жеребьевка групп финальной стадии 38-го женского чемпионата Европы по баскетболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сборная Беларуси сыграет в предварительной группе А вместе с командами Швеции, Испании и Словакии.
Составы остальных квартетов:
В - Сербия, Италия, Черногория, Греция.
С - Бельгия, Босния и Герцеговина, Словения, Турция.
D - Франция, Чехия, Хорватия, Россия.
После первого этапа победители групп получат прямые путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут 2-3 места, проведут квалификационные поединки за выход в 1/4 финала.
Финальную стадию женского континентального первенства с 17 по 27 июня примут испанская Валенсия и французский Страсбург. На прошлом чемпионате Европы золото завоевали баскетболистки Испании, разгромившие в финале француженок - 86:66, бронзовым призером стала сборная Сербии, победившая в игре за 3-е место команду Великобритании - 81:55. Сборная Беларуси выступила неудачно, не сумев преодолеть групповой этап. Лучшим достижением белорусских баскетболисток является 3-е место, которое они заняли в 2007 году на дебютном для себя первенстве, проходившем в Италии.-0-