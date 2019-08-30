Определились составы групп футбольной Лиги Европы

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Монако сегодня прошла жеребьевка группового этапа футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты казахстанской "Астаны" с белорусом Иваном Маевским в составе, выбившие из турнира борисовский БАТЭ, попали в группу L вместе с английским "Манчестер Юнайтед", голландским "Алкмаром" и сербским "Партизаном".

Московский ЦСКА под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко выступит в группе Н, где его соперниками будут венгерский "Ференцварош" с белорусским форвардом Николаем Сигневичем, испанский "Эспаньол" и болгарский "Лудогорец".

Еще один российский клуб "Краснодар", капитаном которого является белорусский защитник Александр Мартынович, сыграет в квартете С вместе с испанским "Хетафе", швейцарским "Базелем" и турецким "Трабзонспором".

Составы остальных предварительных групп ЛЕ:

А - "Севилья" (Испания), АПОЭЛ (Кипр), "Дюделанж" (Люксембург), "Карабах" (Азербайджан);

В - "Динамо" (Украина), "Копенгаген" (Дания), "Мальме" (Швеция), "Лугано" (Швейцария);

D - "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Русенборг" (Норвегия), ЛАСК (Австрия);

Е - "Лацио" (Италия), "Селтик" (Шотландия), "Ренн" (Франция), "Клуж" (Румыния);

F - "Арсенал" (Англия), "Айнтрахт" (Германия), "Стандард" (Бельгия), "Гимарайнш" (Португалия);

G - "Янг Бойз" (Швейцария), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Глазго Рейнджерс" (Шотландия), "Порту" (Португалия);

I - "Вольфсбург" (Германия), "Гент" (Бельгия), "Сент-Этьен" (Франция), "Александрия" (Украина);

J - "Рома" (Италия), "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия), "Вольфсберг" (Австрия), "Истанбул" (Турция);

K - "Вулверхэмптон" (Англия), "Слован" (Словакия), "Брага" (Португалия), "Бешикташ" (Турция).

Встречи группового этапа пройдут с 19 сентября по 12 декабря. В 1/16 финала попадут по две лучшие команды из 12 квартетов ЛЕ, а также 8 клубов, которые финишируют третьими в группах Лиги чемпионов. Стадия плей-офф стартует 20 февраля 2020 года, а финальный матч Лиги Европы состоится 27 мая в польском Гданьске.-0-