Определились участники суперфинала турнира по хоккею в Сочи

25 апреля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Нижегородское "Торпедо" и подмосковный "Витязь" сыграют в суперфинале международного турнира по хоккею "XIII Кубок Газпром нефти", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале Восточной конференции автозаводцы были сильнее юных игроков "Югры" из Ханты-Мансийска - 3:1. В решающем матче Западной конференции борьба была более упорной. Подмосковные хоккеисты лишь в концовке третьего периода установили окончательный счет - 2:1.

По итогам финалов организаторы соревнований тройке призеров в конференциях вручили сертификаты на хоккейную форму для юных игроков, определены также лучшие тренеры состязаний в Сочи.

Суперфинал турнира состоится 26 апреля на главной арене спорткомплекса "Большой".

Минская команда СДЮШОР БФСО "Динамо", в шестой раз принимавшая участие в турнире, заняла десятое место. В активе подопечных Сергея Громова победы над тольяттинской "Ладой" - 3:2, финским "Йокеритом" - 3:1. Минчане уступили питерскому СКА (1:9), московскому ЦСКА (2:9) и рижскому "Динамо" (2:6).

Детский хоккейный турнир "Кубок Газпром нефти" основан в 2007 году. С 2010-го генеральным партнером кубка стала Континентальная хоккейная лига, в соревнованиях начали принимать команды клубов КХЛ.

С 2018 года оргкомитет принял решение о расширении турнира за счет не входящих в КХЛ стран по принципу "одна страна - одна команда". В 2019 году в розыгрыше почетного трофея участвуют представители Китайской Народной Республики, что придало "Кубку Газпром нефти" статус крупнейшего детского хоккейного турнира в возрасте до 11 лет в Европе и Азии.-0-