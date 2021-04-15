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15 апреля 2021, 23:55

Определились все полуфиналисты футбольной Лиги Европы

Фото Getty Images
Фото Getty Images

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После ответных четвертьфинальных поединков определились все участники полуфинальной стадии футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лондонский "Арсенал" после ничьей в британской столице с пражской "Славией" (1:1)  разгромил чешскую команду на ее поле со счетом 4:0. В полуфинале "Арсенал" встретится с испанским "Вильярреалом", который в 1/4 финала дважды обыграл хорватское "Динамо" из Загреба - 1:0 (в гостях) и 2:1 (дома).

Английский "Манчестер Юнайтед" вслед за гостевой викторией над испанской "Гранадой" - 2:0, победил с таким же результатом и в домашнем поединке. Его соперником в борьбе за выход в финал будет итальянская "Рома", которая одолела по сумме двух встреч амстердамский "Аякс" - 2:1 (в гостях) и 1:1 (дома).

Первые полуфинальные встречи состоятся 29 апреля, ответные - 6 мая. Решающий поединок Лиги Европы пройдет 26 мая в польском Гданьске.-0-  

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