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19 марта 2021, 15:57

Определились все призеры финального этапа "Кожаного мяча"

Фото из архива
Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Футбольном манеже в Минске завершился финальный этап республиканских футбольных соревнований среди детей и подростков "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первыми победителями стали юные футболисты минской команды "Фрунзенец", которые в решающем поединке средней возрастной группы (2008-2009 годы рождения) одолели сверстников из еще одной столичной команды "Олимпия" из Первомайского района - 2:1. В игре за 3-е место спортсмены клуба "Витовт" из Столинского района Брестской области со счетом 5:4 переиграли "Сатурн" из Вилейского района Минской области.

В младшей возрастной группе (2010-2011) первое место заняла команда "Юность" из Лидского района Гродненской области, разгромившая "Спартак" из Советского района Минска - 5:1. Бронзу завоевал столичный "Партизан" (Партизанский район), победивший в матче за 3-е место "Поставы" из Витебской области со счетом 4:1.

У старших ребят (2006-2007) победителем стал гродненский "Алмаз", со счетом 2:0 обыгравший команду "Полесье" из Столинского района Брестской области. Третье место у столичной команды "Сябры" из Ленинского района, одолевшей в серии послематчевых пенальти минский "Партизан" (Партизанский район) - 4:2 (основное время - 2:2).

В состязаниях девочек (2009-2011) обладательницами главного приза стали футболистки минской "Олимпии" (Первомайский район), победившие еще один столичный клуб "Орлята" (Центральный район) в серии пенальти - 2:0 (основное время - 2:2). В игре за 3-е место "Надежда" из Щучинского района Гродненской области обыграла "Метеоры" из Центрального района Гомеля - 7:3.

Призеры состязаний получили медали, кубки и ценные подарки. Отдельными призами награждены лучшие игроки в игровых амплуа - вратари, защитники, полузащитники и нападающие, а также лучшие бомбардиры. Перед стартом финального этапа все команды получили футбольные мячи от ассоциации "Белорусская федерация футбола". В церемонии награждения приняли участие руководитель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко, а также представители Министерства спорта и туризма, Министерства образования, АБФФ, БРСМ и прославленный белорусский футболист Александр Глеб.

Этот финальный турнир должен был состояться в сентябре прошлого года, но в связи с эпидситуацией был перенесен на март 2021 года. В соревнованиях принимают участие только ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях.

Отборочные состязания нового сезона "Кожаного мяча" уже стартовали и должны завершиться к маю. Для будущих футбольных звезд турнир является настоящим праздником, ведь помимо незабываемых впечатлений ребята уносят с собой бесценный игровой опыт.

Традиционно организуют соревнования Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, ассоциация "Белорусская федерация футбола" и БРСМ.-0-

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