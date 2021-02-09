Определились все участники финала женского чемпионата Европы по баскетболу

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После финиша отборочного этапа определились все 16 участников финальной стадии 38-го чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Баскетболистки сборной Беларуси заняли первое место в квалификационной группе F, опередив спортсменок из Великобритании и Польши. Белоруски в восьмой раз сыграют среди сильнейших команд Старого Света. Высшим достижением белорусских баскетболисток на континентальном первенстве является бронза, завоеванная в дебютном для них ЧЕ в Италии в 2007 году. Вместе с ними в финал вышли победительницы еще восьми групп: Словения, Швеция, Россия, Чехия, Сербия, Бельгия, Словакия и Хорватия, а также пять лучших команд, занявших вторые места (Греция, Черногория, Босния и Герцеговина, Италия, Турция). Жеребьевка групп женского Евробаскета пройдет 8 марта в испанской Валенсии. Финальный этап женского чемпионата Европы пройдет 17-27 июня на аренах Испании и Франции, команды которых были освобождены от квалификации.

На прошлом европейском первенстве, проходившем в 2019 году в Сербии и Латвии, золотые медали завоевали испанские баскетболистки, победившие в решающем поединке француженок со счетом 88:66. Обладательницами бронзовых наград стали сербки, выигравшие в матче за 3-е место у британок с результатом 81:55. Белоруски выступили неудачно, заняв лишь 13-е место среди 16 участников финальной стадии.-0-