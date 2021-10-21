Определился состав сборной Беларуси на ЧМ по боксу в Белграде

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по боксу определился с составом команды, которая выступит на чемпионате мира в Белграде 25 октября - 6 ноября. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА государственный тренер национальной команды по данному виду единоборств Александр Ермашевич.

Белорусские спортсмены будут представлены в семи весовых категориях из 13. На ринг одного из крупнейших в столице Сербии спорткомплекса выйдут Евгений Кармильчик (48 кг), Денис Солоцких (51 кг), Артур Туниев (60 кг), Дмитрий Асанов (63,5 кг), Кирилл Самодуров (75 кг), Алексей Алферов (80 кг) и Владислав Смягликов (92 кг).

Всего за награды планетарного форума в Белграде поспорят 650 спортсменов из 105 стран, что является рекордным показателем в истории турнира. Решение о расширении числа весовых категорий на чемпионатах мира было принято AIBA в августе 2021 года и будет впервые реализовано на практике. Также впервые в истории ЧМ будет разыгран призовой фонд $2,6 млн. Чемпионам мира по итогам старта в столице Сербии будет выплачено по $100 тыс. Серебряные медалисты станут богаче на $50 тыс. За бронзу полагается $25 тыс.

Предварительные бои пройдут с 25 октября по 2 ноября. Полуфиналы намечены на 4 ноября. Решающие поединки состоятся 5 и 6 ноября.-0-