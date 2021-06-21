Организаторы Игр в Токио установили лимит болельщиков на трибунах

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лимит в 10 тыс. болельщиков на трибунах и не более 40% от заполняемости спортивных объектов установили организаторы Игр в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Такая информация прозвучала на пресс-конференции министра, ответственной за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Тамае Марукавы.

"Мы установили лимит на уровне 10 тыс. зрителей и не более 50% от заполняемости объектов", - подчеркнула министр.

Как сообщалось, на открытие Игр XXXII Олимпиады в Токио организаторы планируют допустить около 20 тыс. человек. Церемония открытия Игр состоится 23 июля на 68-тысячном Национальном стадионе Токио.

Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские - с 24 августа по 5 сентября. Общий бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио из-за переноса стартов на год увеличился до $15,8 млрд.-0-