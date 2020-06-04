Организаторы Олимпиады в Токио рассматривают вариант ее упрощенного проведения

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии и организационный комитет Олимпиады в Токио рассматривают вариант упрощенного проведения Игр из-за ситуации с распространением коронавируса в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Токио Юрико Коикэ.

"Мы хотели бы рассмотреть различные варианты, среди них есть рационализация и упрощение формата. При этом нам необходимо добиться понимания со стороны наших граждан", - отметила Коикэ.

Ранее крупнейшая газета страны "Иомиури" сообщила, что власти страны нацелены на проведение Олимпиады в полноценном формате, однако продолжающая оставаться непростой ситуация с коронавирусом заставила их рассматривать вариант более упрощенного проведения Игр. По данным источников издания, может сократиться число участников церемоний открытия и закрытия Олимпийских игр. Также будут введены ограничения для количества зрителей на стадионах.

Японская сторона рассматривает вариант проведения обязательного тестирования на коронавирус не только для спортсменов и членов команд, но и для всех болельщиков. Могут быть введены ограничения на передвижение спортсменов за пределами Олимпийской деревни, где они будут размещены.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-