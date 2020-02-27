Организаторы создали комфортные условия для спортсменов в "Раубичах" - украинский биатлонист

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы создали комфортные условия для спортсменов в "Раубичах". Об этом журналистам рассказал украинский биатлонист Дмитрий Пидручный на чемпионате Европы, который проходит в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В "Раубичах" идет напряженная борьба за медали, приехали сильные спортсмены. Многие из биатлонистов, которые не участвовали в чемпионате мира, специально готовились к континентальным соревнованиям, - сказал Дмитрий Пидручный. - В этих теплых погодных условиях трассу организаторы подготовили хорошо и в принципе создали комфортные условия для спортсменов. Даже не думал, что проведение чемпионата Европы возможно. Организация ничем не хуже, чем на этапах Кубка мира".

Дмитрий Пидручный стал третьим в суперспринте на чемпионате Европы-2020 в "Раубичах". На счету украинского атлета золото чемпионата мира-2019 в пасьюте и награда высшей пробы континентального форума 2018 года в смешанной эстафете.

Всего участие в чемпионате Европы-2020 по биатлону принимают около 270 спортсменов в составе 35 команд.

Как сообщалось, белорус Сергей Бочарников 26 февраля поднялся на высшую ступень пьедестала почета в суперспринте.

Продолжатся состязания сегодня супермикстом и смешанной эстафетой, 29 февраля пройдут мужские и женские спринты. Завершится чемпионат Европы 1 марта гонками преследования.

Континентальное первенство было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП "Раубичи" заявили о готовности принять форум.-0-