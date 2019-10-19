Организация II Европейских игр в Минске высоко оценена на Генассамблее АНОК

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На завершившейся в Дохе XXIV Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) была дана высокая оценка организации II Европейских игр в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В столице Катара на протяжении двух дней обсуждались важные вопросы подготовки к предстоящим Играм в Токио 2020 года, Пекине (2022) и Париже (2024), а также пути развития олимпийского движения.

В резолюции, принятой по итогам работы Генассамблеи, отмечается хорошее взаимодействие Национальных олимпийских комитетов с правительствами своих стран. Также была одобрена антидопинговая программа и планы по более детальной работе над проектами для атлетов, завершивших карьеру.

В работе Генассамблеи АНОК приняли участие исполняющий обязанности первого вице-президента НОК Виктор Лукашенко и генеральный секретарь Георгий Катулин.

Следующее заседание Генеральной ассамблеи пройдет в Сеуле (Республика Корея).-0-