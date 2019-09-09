Организация легкоатлетического матча Европа - США соответствует самым высоким стандартам - Холодович

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация легкоатлетического матча Европа - США соответствует самым высоким стандартам. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала белоруска Татьяна Холодович, представляющая команду Европы, которая заняла сегодня второе место в соревнованиях по метанию копья.

Белоруска Татьяна Холодович заняла 2-е место в метании копья в матче Европа - США Белоруска показала результат 64 м 41 см, уступив только американке Каре Уингер, которая в своей последней попытке метнула копье на 64 м 63 см.

"Нас расселили в отличной гостинице. С питанием и решением каких-то других вопросов нет никаких проблем. Нам были созданы отличные условия для тренировок, которые соответствуют самым высоким стандартам", - сказала белорусская копьеметательница.

Она отметила потрясающую атмосферу на стадионе "Динамо". По словам спортсменки, поддержать ее во время выступления на исторический матч в Минск приехали родные, близкие и друзья. Команда поддержки Татьяны Холодович составила более 20 человек.

Говоря о своем выступлении, белоруска подчеркнула, что у нее получилось не все задуманное. Холодович рассчитывает выйти на пик формы к предстоящему чемпионату мира, который пройдет в Дохе.-0-