Оргкомитет по проведению зимних Игр-2026 создан в Италии

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет по проведению зимних Олимпийских игр 2026 года создан в Италии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Организационный комитет будет состоять из 22 представителей мирового спорта и местных органов власти. Среди них мэры Милана и Кортина-д'Ампеццо, где пройдут соревнования, а также президент НОК Италии Джованни Малаго. Исполнительным директором структуры ранее был назначен Винченцо Новари.

Под руководством председателя координационной комиссии Сари Эссая (Финляндия) начался первый инспекционный визит представителей МОК в Италию. Во время встречи с оргкомитетом состоится презентация программы подготовки к зимним Играм.

Ранее Италия принимала зимние Олимпийские игры в 1956 и 2006 годах.

В 2022 году зимние Олимпийские игры примет Пекин.-0-