Оргкомитет "Токио-2020" представил билеты летних Олимпийских игр-2020

15 января /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет Олимпийских игр в Токио-2020 официально представил билеты главных стартов четырехлетия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В их оформлении использованы традиционные японские цвета: красный, синий, пурпурный (цвет японской глицинии) и зеленый, которые по замыслу дизайнеров отражают четыре времени года. Цветовая маркировка билетов различается в зависимости от места проведения соревнований. Кроме того на них нанесены пиктограммы видов спорта.

Часть квитков на предстоящие Олимпийские игры уже реализована для местных болельщиков через специальную лотерею, а официальная продажа стартует весной текущего года.

Самые дешевые стоят $22. Самые дорогие (на церемонии открытия и закрытия) можно приобрести за $2680 и $1965$ тыс. В среднем же цена на билеты установлена на уровне $72.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.-0-