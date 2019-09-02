Оршанский "Витэн" разгромил "Столицу" и второй раз подряд стал обладателем Суперкубка Беларуси по мини-футболу

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" стал обладателем Суперкубка Беларуси по мини-футболу, победив минскую "Столицу" со счетом 5:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче открытия нового мини-футбольного сезона, состоявшемся в могилевском спорткомплексе "Олимпиец", футболисты "Витэна" к 10-й минуте выигрывали 2:0. В середине второй половины встречи минчане сократили разрыв до минимума. Чемпионы очень хотели сравнять счет, но увлекшись атаками, пропустили в концовке еще три мяча.

Для "Витэна" это второй подряд успех в матчах за Суперкубок страны. Также дважды этот трофей выигрывал "Лидсельмаш", по одному разу Суперкубок брали минские команды - "Столица", "Дорожник" и МАПИД.

Очередной, 31-й чемпионат Беларуси по мини-футболу стартует 7 сентября. На первом этапе команды проведут двухкруговой турнир, по итогам которого начнутся матчи раунда плей-офф. В октябре минская "Столица" станет хозяином турнира 7-й отборочной группы Лиги чемпионов. Соперниками белорусов будут голландский "Ховокубо" (9 октября), французский "Тулон" (10 октября) и косовский "Либурн" (12 октября).-0-