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20 декабря 2019, 12:23

Оршанский "Витэн" разгромил "Столицу" на финише 1-го круга чемпионата Беларуси по мини-футболу

Фото из архива
Фото из архива

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" завершил первый круг чемпионата Беларуси по мини-футболу крупной победой над действующим чемпионом "Столицей", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке, проходившем в Орше, хозяева доминировали на протяжении всей встречи и заслуженно победили с "сухим" счетом 6:0. Хет-трик в этом матче оформил Артем Козел, еще по голу забили Антон Гусаков, Алексей Петров и Артем Рось. Вскоре "Витэн" и "Столица" встретятся в полуфинале Кубка Беларуси - 22 декабря они сыграют в Минске, 25 декабря - в Орше. В 2018 году "Витэн" в третий раз стал обладателем Кубка страны, обыграв в финале "Столицу". Вторую полуфинальную пару кубкового турнира составили две гомельские команды - БЧ и ВРЗ. Финальный матч 30-го по счету кубкового турнира пройдет 5 января в Гомеле. В прошлом розыгрыше Кубка Беларуси победил "Лидсельмаш", переигравший в решающем поединке в Могилеве соперников из "Витэна" в серии послематчевых пенальти.

Оршанцы являются лидерами нынешнего чемпионата страны, набрав 26 очков в 11 матчах, на второй позиции БЧ, у которого на балл меньше, в активе ВРЗ 23 очка (10 матчей), "Столица" имеет 22 балла (10). Первый круг 31-го национального первенства финиширует 8 января матчем ВРЗ - "Столица". Вторая половина начнется 11 января, а завершится 5 апреля. После этого команды продолжат борьбу за награды в сериях плей-офф. Финальная серия за чемпионский титул до трех побед стартует 24 мая, а финиширует не позже 9 июня. В прошлом сезоне чемпионом в третий раз стала "Столица", одолевшая ВРЗ.-0-

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