Оршанский "Витэн" сыграет с "Кайратом" в 1/16 финала Лиги чемпионов по мини-футболу

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского "Витэна" проведут сегодня матч 1/16 финала Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке могилевского спорткомплекса "Олимпиец" чемпионы Беларуси примут одного из главных фаворитов этого розыгрыша - казахстанский "Кайрат" из Алматы. Соперники оршанцев представляют собой грозную силу в первую очередь за счет того, что в их рядах ведущие роли играют сильные бразильские футболисты. Правда, сегодня из-за коронавирусных проблем гостям не помогут несколько ведущих игроков - Эдсон, Фернандиньо и Гадейя. Зато ряды "Кайрата" пополнил еще один опытный бразилец Умберто, который готов сыграть против "Витэна". В прошлые годы казахстанский клуб дважды выигрывал главный клубный турнир Старого Света, становился обладателем Суперкубка мира, он является 17-кратным чемпионом Казахстана.

Первый матч 1/16 финала состоялся вчера - действующий победитель Лиги чемпионов испанская "Барселона" без труда обыграла на своей арене косовскую "Приштину" со счетом 9:2. Остальные поединки за выход в 1/8 финала пройдут сегодня.-0-