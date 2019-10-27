Осака победила Квитову, Барти одолела Бенчич на старте итогового турнира WTA

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском Шэньчжэне стартовал итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) с общим призовым фондом $14 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом туре Красной группы третий номер мирового рейтинга японка Наоми Осака одолела в трехсетовом поединке чешскую теннисистку Петру Квитову, занимающую 6-е место в мировом рейтинге - 7:6 (7:1), 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут.

В другом матче этого квартета первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти переиграла швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич, у которой седьмая позиция в рейтинге WTA, - 5:7, 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 58 минут.

В Фиолетовой группе встречи стартового тура состоятся 28 октября. Канадская теннисистка Бьянка Андрееску (4-й номер мирового рейтинга) сыгрет с румынкой Симоной Халеп (5), а чешка Каролина Плишкова (2) будет соперничать с украинкой Элиной Свитолиной (8), которая выиграла итоговый турнир WTA в прошлом году.

На старте соревнований Красной группы парного разряда белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс 28 октября встретятся с голландско-немецким дуэтом Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд. В этом квартете выступят также венгерско-французский тандем Тимея Бабош / Кристина Младенович и пара из Китайского Тайбэя Латиша Чан / Чань Хао-Чинь.

Арина Соболенко выиграла малый итоговый турнир WTA Для Соболенко это пятый чемпионский титул на турнирах под эгидой WTA, причем 4 из них она завоевала на соревнованиях, проходивших в Китае.

Итоговый турнир WTА завершится 3 ноября.-0-