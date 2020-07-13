Отборочный раунд женского ЧЕ-2021 по волейболу перенесен

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) официально подтвердила информацию о переносе отборочного раунда женского чемпионата Европы на январь. Такая информация содержится на официальном сайте Белорусской федерации волейбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решение было принято руководством ЕКВ совместно с представителями стран из группы А, в cоставе которой помимо белорусов за выход в финальную часть континентального форума поспорят спортсменки из Эстонии и Швейцарии.

"Я сам их настраивал на очень серьезную работу, чтобы прийти к цели в августе. Это чувствовалось в их отношении к тренировкам. Видно, что у каждой цель появилась. Сейчас она отодвинулась, и в какой-то степени произошло опустошение. Это психологический момент, никто его положительно не воспринял",- прокомментировал новость из штаб-квартиры ЕКВ главный тренер сборной Денис Матвеев.

Напомним, что проведение отборочного раунда планировалось с 18 по 23 августа в Беларуси. Точные даты проведения отборочного раунда женского чемпионата Европы станут известны позже.-0-