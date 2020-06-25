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25 июня 2020, 20:14

Открытая тренировка по грэпплингу пройдет в Минске 27 июня

Вахтанг Сохадзе. Фото Александра Шелегова
Вахтанг Сохадзе. Фото Александра Шелегова

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытая тренировка по грэпплингу ADCC пройдет 27 июня в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации грэпплинга Вахтанг Сохадзе.

"Принять участие в открытой тренировке может любой желающий. Всего будет проведено 10 поединков по 6 минут каждый. Схватки состоятся по правилам Всемирной федерации ADCC. Данное мероприятие поможет белорусским грэпплерам получить опыт, близкий к соревновательному. Открытая тренировка также поспособствует адаптации к турнирам после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса", - сказал Вахтанг Сохадзе. Он отметил, что особое внимание Белорусская федерация грэпплинга уделяет санитарно-эпидемиологическому контролю. По его словам, скоро будут проведены первые турниры.

Вахтанг Сохадзе напомнил, что кульминацией соревновательного сезона станет континентальный форум в Кишиневе, который планируют провести 3 октября.

Чемпионат Европы по грэпплингу ADCC станет отбором на мировой форум.

Ранее президиум ОО "Белорусская федерация грэпплинга" последовал рекомендациям Всемирной федерации ADCC, Министерства спорта и туризма, Министерства здравоохранения и перенес все турниры республиканского календаря до стабилизации эпидемиологической ситуации в мире.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающий технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Он не включает в себя нанесение ударов и использование оружия.-0-

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